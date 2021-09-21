Два дня в рязанском Канищеве будут отключать электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ближайшие два дня в Рязани будет отключать электричество в микрорайоне Канищево, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина – работы на воздушной линии.

22 и 23 сентября с 09:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Советская, дома с 9 по 44, дома с 63 по 77;

- улица Дорожная, дома с 1а по 17 (нечетная сторона), д. 24а, д. 25.

Работают на воздушной линии специалисты МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС).

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