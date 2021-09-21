Жителю Ряжска пришлось добиваться своей законной пенсии через суд

Житель города Ряжска доказал свое право на досрочную пенсию по старости. Апелляцию Пенсионного фонда России на предыдущее решение в пользу гражданина на днях рассмотрел Рязанской областной суд.

Дело в том, что Ряжск относится к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом как один из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мужчина, проживший в городе больше 16 лет, знал, что это позволяет ему уйти на пенсию на три года раньше обычного.

«По состоянию на дату обращения истца за назначением пенсии общий страховой стаж составил 22 года 04 месяца 27 дней, следовательно, оснований для отказа в назначении истцу пенсии по старости в соответствии с нормами законодательства не имелось», - посчитали в суде.

В итоге ПФР обязали включить мужчине в зачет время проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Рязанский облсуд признал за гражданином право на пенсию.

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