Рязанцы жалуются на дырявые, протекающие в дождь троллейбусы

«Стыд и позор - общественный транспорт, в котором на вас льется вода и потолок скоро окажется на голове», - подписал свои фотографии автор. Фото: vk.com/tr_ryazan

Пользователи соцсетей в дождливую погоду сфотографировали «потоп» минимум в двух рязанских троллейбусах. В одном из них, работающем на маршруте №3, даже демонтировали сидения и уложили их в салоне (видимо, сушиться) с подписью «Сиденья сырые. Не трогать!». Это «Тролза» 2007 года выпуска, которую после 13 лет эксплуатации передали из Москвы в Рязань в январе 2020-го.

В троллейбуса №3 залило сидения, и их предпочли снять. Фото: vk.com/rzn_city | Витор Прасолов

Троллейбус-решето на одном из городских маршрутов запечатлели также на площади Ленина.

«Стыд и позор - общественный транспорт, в котором на вас льется вода и потолок скоро окажется на голове», - подписал свои фотографии автор.

На изображениях гнилой потолок, залитые водой сиденья и пол.

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