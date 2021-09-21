Рязанка только через суд добилась от чиновников «путинских» выплат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанские чиновники не захотели начислять женщине «путинские» пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет, сообщает облсуд.

Установлено, что в июле 2020 года женщина обратилась с заявлением о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в Управление социальной защиты населения Рязанской области. Она приложила все документы, но чиновники соцзащиты отказали ей в этом праве, указав, что доход семьи женщины из трех человек с 1 января по 31 декабря 2019 года превысил размер прожиточного минимума за 2 квартал. При этом в расчете соцзащиты в качестве дохода семьи указали общую денежную сумму по сделкам с ценными бумагами.

Но женщина сообщила в суде, что в рамках заключенного с банком договора брокерского счета в течение 2019 года приобретала и продавала акции различных банков. Общая сумма сделок по операциям с ценными бумагами не является суммой ее доходов по операциям. Указанный доход должен исчисляться за вычетом расходов по этим операциям. Данный факт подтвердили и сотрудники банка.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что сумма, принятая во внимание чиновниками, не говорит о получении реальной прибыли как налогоплательщика, и не является доходом. Эта сумма лишь отражает сумму всех операций по приобретению и продаже истцом всех ценных бумаг в 2019 году. Налогооблагаемый доход по этим операциям указан в другой графе, он и должен приниматься во внимание при определении среднедушевого дохода членов семьи истца. А он не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Рязанской области на 2 квартал 2019 года для трудоспособного населения - 10 279 рублей.

Железнодорожный районный суд удовлетворил исковые требования рязанки. Чиновники не согласились и подали апелляционную жалобу. Рязанский областной суд оставил жалобу соцзащиты без удовлетворения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!