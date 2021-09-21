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Происшествия21 сентября 2021 10:30

Назван виновник ДТП в центре Рязани с двумя пострадавшими

Авария случилась 21 сентября возле Политехнического института
Антон КОНОВАЛОВ
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На перекрестке улиц Ленина и Николодворянской столкнулись ВАЗ-2111 и Mazda 6. Фото: 62.мвд.рф

На перекрестке улиц Ленина и Николодворянской столкнулись ВАЗ-2111 и Mazda 6. Фото: 62.мвд.рф

Аварию в центре Рязани, которая произошла днем 20 сентября, спровоцировал водитель ВАЗ. Новые подробности сообщила пресс-служба областного УМВД.

Примерно в 14:15 на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской столкнулись ВАЗ-2111 и Mazda 6. По предварительной информации, 35-летний рязанец, управлявший отечественным авто, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и протаранил «японца» в бок.

В результате травмы получили 24-летняя жительница Рязани, сидевшая за рулем Mazda, и ее пассажирка в возрасте 69 лет.