Рязанец убивал отца осколком до тех пор, пока стекло не рассыпалось в руке.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Клепиковского района, который покушался на убийство родного отца, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Как установили в Касимовском МСО, 29 июня в Спас-Клепиках двое пьяных – отец и сын – поскандалили из-за громкой музыки, которая мешала старику спать.

— Возникла драка, дед упал. Сын схватил осколок от разбитой банки и начал им бить отца в шею, грудь, голову, лицо, — рассказывает следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — Бил до тех пор, пока осколок в руках не рассыпался. Сам себя еще поранил. После этого он стал отца душить, пока тот не потерял сознание.

Мужчина ушел в другую комнату, выпил, а вернувшись через некоторое время, увидел, что отец исчез. Оказалось, что старик пришел в себя, и спустился вниз к соседям. Те уже вызвали скорую помощь и полицию.

До этого между близкими родственниками неоднократно случались конфликты. Сын то бил отца, то гонял его ножом… Полиции даже пришлось возбудить уголовное дело, но в суде отец с сыном мирились, и все заканчивалось.

В этот раз 48-летнему безработному очень сложно будет избежать реального срока заключения, в ближайшее время его судьбу решит суд.

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