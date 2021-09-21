В Рязанской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 12,6%

Роспотребнадзор опубликовал данные о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Рязанской области с 13 по 19 сентября. Как сообщает пресс-служба областного управления, по ОРВИ эпидемический порог был превышен на 12,6% (в Рязани на 21,1%), а случаи гриппа пока не регистрировались.

«От больных выделялись вирусы не гриппозной этиологии - РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа», - информирует вирусологическая лаборатория Роспотребнадзора.

Интересно, что неделей ранее ситуация с ОРВИ была хуже. Эпидпорог был превышен на 15,7% (в Рязани на 26,8%).

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