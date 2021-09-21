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Происшествия21 сентября 2021 8:34

Из-за ДТП возле «Барса» Московское шоссе встало в пробке

Автомобильный затор растянулся от автовокзала «Центральный» до торгового дома
Источник:kp.ru
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Из-за ДТП возле «Барса» Московское шоссе встало в пробке.

Из-за ДТП возле «Барса» Московское шоссе встало в пробке.

Утром 21 сентября на Московском шоссе в Рязани образовалась серьезная пробка, одной из причин которой стало ДТП. Согласно веб-сервису «Яндекс.Пробки» по состоянию на 08:20 вторника, автомобильный затор растянулся от автовокзала «Центральный» до торгового дома «Барс». Именно возле ТД и произошло ДТП.

Кроме того, традиционные пробки в утренние часы пик образовались на улицах Дзержинского, Каширина и Есенина. В последнем случае тоже сыграло роль дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, затруднено движение на улицах Циолковского, Новоселов и частично на Касимовском шоссе.

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