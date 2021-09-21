Технику для уборки снега в Рязани подготовят к 15 октября.
Технику к зиме в Рязани должны полностью подготовить к 15 октября. По крайней мере такое поручение дала глава администрации города Елена Сорокина руководству Дирекции благоустройства.
«Техника должна быть готова к 15 октября. Все городские территории необходимо заранее распределить между Дирекцией, подрядчиками и предприятиями, чтобы на всех улицах уборка от снега и наледи осуществлялась своевременно», - напомнила чиновница.
Ранее прокуратура выяснила, что техника для уборки снега, которую мэрия Рязани в 2020 году купила за 63 млн рублей, в областном центре использовали неэффективно (читать подробнее).
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