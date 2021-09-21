В Рязани затопило ТЦ «Атрон» - посетителей эвакуировали. Фото: https://www.instagram.com/imgwin/

20 сентября в Рязани эвакуировали посетителей из торгового центра «Атрон». Причина – затопление. По всей видимости, на одном из этажей прорвало трубу, сообщает RZN_Life.

Администрация ТЦ назвала случившееся «чрезвычайной ситуацией», по крайней мере именно это словосочетание использовали через систему оповещений.

В комментариях подписчики просят не удивляться, мол, Дом быта, что с них взять - зданию 100 лет.

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