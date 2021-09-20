Умер Николай Богатырев, директор Хиринского сельского Дома культуры.

Скончался директор Хиринского сельского Дома культуры Рязанского района Богатырев Николай Иванович. «После непродолжительной болезни», - уточнила районная администрация в некрологе.

Богатырев Николай Иванович родился в селе Александровка Чучковского района.

В 1979 году окончил Рязанское художественное училище, работал директором подросткового клуба «Дружба».

С 1991 года Николай Богатырев - директор Хиринского сельского Дома культуры. Под чутким профессиональным руководством Николая Ивановича в клубе начали работать детские и взрослые кружки и формирования – «Колосок», «Келуня», народный песенный ансамбль «Семеновна», множество любительских объединений.

«Личное обаяние, тактичность и корректность стало портретом настоящего лидера. К своей отчетной работе Николай Иванович подходил со свойственным только ему художественным вкусом. Коллектив администрации Рязанского района выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Николая Ивановича», - говорится в некрологе.

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