Две транспортные развязки появятся в Сасовском районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рязанской области приступили к строительству двух транспортных развязок, а также моста через реку Вад. Речь идет о 411 и 418 км трассы М-5 «Урал» в Сасовском районе. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Транспортный обход шести населенных пунктов с пересекаемыми дорогами свяжет комплекс из 17 инженерных сооружений: восемь мостов, девять путепроводов, девять разноуровневых развязок. Протяженность обхода составит 57 км (с 411 по 466 км).

На время строительства транспорт будет ходить по старому направлению.

К настоящему времени выполнено 13% работ от общего объема. Завершить все планируется к концу 2024 года.

Строительство обходов уже началось. А закончится все, если верить минтрансу, к концу 2024 года.

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