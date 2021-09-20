В Рязани без холодной воды останутся дома по двум улицам

21 сентября в Рязани «Водоканал» в очередной раз проведет аварийно-восстановительные работы на водопроводе. В связи с этим по ряду адресов с 9:00 до 17:00 будет прекращена либо снижена подача холодной воды.

В списке, опубликованном на сайте городской администрации, значатся следующие дома, где произойдет отключение ХВС:

- ул. Лермонтова, д. 8, д. 10, д. 12, д. 16, д. 18, д. 20, д. 20 корп. 1, д. 14 (д/сад №96), д. 22 (школа №15);

- ул. Фирсова, д. 8 корп. 1, д. 22 корп. 1, д. 20 корп. 1, д. 18 корп. 1, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 12 корп. 1.

Только снизят подачу холодной воды в домах 4 корп. 1, 6, 8, 10 и 12 по улице Фирсова.

В период отсутствия ХВС около детского сада №96 на улице Лермонтова, 14 организуют подвоз воды.