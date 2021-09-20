Бывшего проректора РГУ Николая Суворова похоронят 21 сентября.

Прощание с кандидатом физико-математических наук, доцентом, бывшим проректором Рязанского государственного университета им. Есенина (тогда РГПИ) Николаем Михайловичем Суворовым состоится 21 сентября.

Проститься с известным преподавателем можно во вторник в 10:30 в Николо-Ямском храме Рязани по адресу: улица Циолковского, 8.

Николай Михайлович Суворов скончался 19 сентября после продолжительной болезни на 81 году жизни.

Николай Суворов с 1963 по 2010 год преподавал в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина. Занимался исследованиями в области алгебры и методики преподавания математики в высшей школе. В разные годы занимал должности заведующего кафедрой, проректора, декана физико-математического факультета.

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