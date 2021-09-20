Историю пропавшей рязанки Елены Логуновой расскажут в программе Андрея Малахова.

В ближайшее время историю о загадочном исчезновении 26-летней рязанки Елены Логуновой расскажут в программе Андрея Малахова «Прямой эфир», сообщает рзнинфо.

Съемки журналистов телеканала «Россия» прошли в Рязани 16 сентября, но точной даты выхода программы в эфир нет.

Елена Логунова исчезла 25 июля, когда вышла из дома за покупками. Ни одну уличную камеру девушка не попала. Ее поиском занимаются полиция и Следственный комитет, который и возбудил уголовное дело. На первоначальном в розыске девушки задействовали и волонтеров – никаких следов найти не удалось.

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