Историю пропавшей рязанки Елены Логуновой расскажут в программе Андрея Малахова.
В ближайшее время историю о загадочном исчезновении 26-летней рязанки Елены Логуновой расскажут в программе Андрея Малахова «Прямой эфир», сообщает рзнинфо.
Съемки журналистов телеканала «Россия» прошли в Рязани 16 сентября, но точной даты выхода программы в эфир нет.
Елена Логунова исчезла 25 июля, когда вышла из дома за покупками. Ни одну уличную камеру девушка не попала. Ее поиском занимаются полиция и Следственный комитет, который и возбудил уголовное дело. На первоначальном в розыске девушки задействовали и волонтеров – никаких следов найти не удалось.
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