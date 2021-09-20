Случаи коронавируса выявили в 96 рязанских учреждениях образования

В 96 образовательных учреждениях Рязанской области продолжаются санитарно-эпидемические мероприятия из-за выявленных случаев коронавируса. Как утверждают в оперативной группе регионального правительства, очагов распространения инфекции нет – только единичные заражения.

Карантины (по-видимому, в отдельных классах/группах) действуют в 30 детских садах, 47 школах, 14 ссузах и 5 вузах. Их список не разглашается.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Рязанской области вновь начала расти.

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