В рязанской больнице №11 появилась операционная лазерная установка

В Рязани в городскую клиническую больницу №11 закупили операционную лазерную установку на базе тулиевого волокна. Называется она FiberLase U1. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, аппарат разработан и выпускается в России.

FiberLase U1 предназначен для минимально инвазивной хирургии. Его применение сократит время операции, срок госпитализации, количество осложнений, ускорит реабилитацию. Еще одна его функция – разрушение камней в мочевыводящих путях и почках

«Благодаря новому современному оборудованию в ГКБ №11 станет возможным проведение таких операций как лазерная энуклеация предстательной железы крупных размеров, увеличится эффективность литотрипсии камней, лечения стриктур мочевыделительной системы», - рассказали в минздраве.

Контракт на поставку заключался с ООО «Про-Медицина» на сумму 11,9 млн рублей. Согласно ему, помимо самого аппарата закупались медицинская стойка, эндоскопическая видеокамера, осветитель и другие комплектующие.

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