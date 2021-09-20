Фото: РОО "Единая Россия".

После завершения голосования по всей стране состоялась видеоконференция регионов со штабом общественной поддержки партии

Партия получает большинство как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Победа «Единой России» на выборах в Госдуму была чистой и честной. Это подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, выступая в федеральном штабе общественной поддержки «Единой России».

19 сентября после завершения голосования по всей стране состоялась видеоконференция регионов со штабом общественной поддержки «Единой России». Рязанскую область представили губернатор, секретарь регионального отделения партии Николай Любимов, депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов, председатель Рязанской областной Думы, член Генсовета партии Аркадий Фомин, проректор РязГМУ Мария Городова, директор спортшколы по футболу Анатолий Бороненков, члены партии. На ВКС обсуждались предварительные итоги единого дня голосования.

«От себя лично и центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию», — сказал Андрей Турчак.

Жители нашей страны поверили не красивым обещаниям конкурентов, а конкретным планам народной программы «Единой России». Настоящими героями избирательной кампании стала первая пятерка кандидатов от партии. Они всю избирательную кампанию отработали рядом и вместе с людьми.

Напомним, федеральный список по предложению президента Владимира Путина возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы «Коммунарка» Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

«Народная программа «Единой России» — это план работы на ближайшие пять лет, в котором одним из главных является раздел «Здравоохранение», – подчеркнул главврач больницы «Коммунарка» Денис Проценко. Он отметил, что последние два с половиной месяца кандидаты-медики с коллегами обсуждали перезагрузку медицинской сферы в интересах пациентов и врачей.

По мнению уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, одни из главных положений народной программы «Единой России» – инициативы по защите семьи и детей. Некоторые из них уже реализуются.

Уверенность в том, что народная программа «Единой России» будет работать в интересах каждого жителя нашей страны, выразила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

В ходе ВКС представители региональных отделений партии доложили о ходе и результатах избирательной кампании в субъектах. Николай Любимов поблагодарил всех рязанцев за активное участие в выборах.

«Продемонстрирована хорошая явка. Люди понимают важность того, что мы выбирали парламент, от которого следующие пять лет прямую зависит развитие страны», – сказал лидер рязанских единороссов.

Напомним, трехдневные выборы на всей территории страны завершились 19 сентября. Последними – в 21:00 по московскому времени – закрылись избирательные участки в Калининградской области.

Одновременно с выборами в Государственную Думу в стране проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более 33 тыс. кандидатов, в том числе более 600 — на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).

В Рязанской области проводилось 98 кампаний в органы местного самоуправления – избирались 493 муниципальных депутатов и 48 глав муниципальных образований.

На правах рекламы.