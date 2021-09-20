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Общество20 сентября 2021 13:38

На дороге Рязань – Ряжск начали временно закрывать железнодорожный переезд

Окна по 2-5 часов предусмотрены на шесть дней
Источник:kp.ru
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С 20 сентября из-за капитального ремонта железнодорожного пути начали временно закрывать для транспорта переезд на трассе Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов. Расположен он в селе Подвислово (302 километр).

В утреннее окно перекрытия проводятся с 6:00 до 11:00, в дневное – с 14:00 до 16:00. После 20 сентября они повторятся 22 и 30 сентября, а также 5, 8 и 26 октября.

«Просим учитывать данную информацию при планировании своего маршрута!», - обратился к водителям областной минтранс.

Объезжать участок на время перекрытий предлагают через трассу «Каспий» или через Ухолово.