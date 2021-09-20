Заболеваемость коронавирусом в Рязанской области вновь стала расти

20 сентября в Рязанской области зарегистрировали еще 117 случаев коронавирусной инфекции. Если верить официальной статистике, после падения ниже отметки «100» подъем заболеваемости наблюдается четвертый день подряд (101, 105, 109, 117). Всего с начала пандемии в регионе известно о 41011 случаях.

Также стопкоронавирус.рф сообщает о четырех летальных исходах, которые признали следствием COVID-19 за минувшие сутки. Напомним, по информации регионального оперативного штаба, это женщины в возрасте 63 и 79 лета, а также 59-летний и 85-летний мужчины.