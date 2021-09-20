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Происшествия20 сентября 2021 12:08

Мерзнущую в лесу под дождем бабушку отыскали рязанские волонтеры

Она отправилась за грибами и заблудилась
Источник:kp.ru
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Бабушка, увлеченная сбором грибов, заблудилась и мерзла в лесу под дождем. Фото: vk.com/pso_meschera

Бабушка, увлеченная сбором грибов, заблудилась и мерзла в лесу под дождем. Фото: vk.com/pso_meschera

19 сентября в лесу недалеко от села Картаносово (Рязанский район) пропала 82-летняя женщина. Как сообщает ПСО «Мещера», она отправилась за грибами и заблудилась.

Заявку на поиск человека волонтеры получили вечером воскресенья.

«Бабушка, увлеченная сбором даров леса, заблудилась и мерзла в лесу под дождем. Волонтеры выехали незамедлительно», - рассказали в поисковом отряде.

К приезду «Мещеры» на месте уже работала полиция. В течение часа силами добровольцев бабушку обнаружили и эвакуировали из леса.