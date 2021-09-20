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Здоровье20 сентября 2021 11:41

Новые жертвы COVID-19 в Рязанской области – 35-летний и 46-летний мужчины

Оперативная группа рассказала о поле и возрасте умерших за последние три дня
Источник:kp.ru
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За минувшие выходные (18-19 сентября) и первый рабочий день новой недели Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 14 человек.

В субботу (18 сентября) в летальный список включены фамилии 71-летней и 90-летней женщин, а также 46-летнего, 68-летнего, 75-летнего и 79-летнего мужчин.

В воскресенье (19 сентября) – 62-летней женщины, а также 35-летнего, 52-летнего и 90-летнего мужчин.

В понедельник (20 сентября) – 63-летней и 79-летней женщин, а также 59-летнего и 85-летнего мужчин.

Все жертвы скончались в июне. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти людей сала коронавирусная инфекция.

Всего по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1050 человек.