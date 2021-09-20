В Рязанской области обработали 100% голосов - итоги. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Рязанской области обработали 100% протоколов, подсчет голосов на выборах депутатов Государственной думы РФ - 2021 завершился. С уверенностью можно сказать, что победила партия «Единая Россия».

Результаты голосования по избирательному округу №156:

- «Единая Россия» - 46,40%;

- КПРФ - 21,22%;

- «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 8,61%;

- ЛДПР - 8,56%;

- «Новые люди» - 6,01%.

Результаты голосования по избирательному округу №157:

- «Единая Россия» - 49,17%;

- КПРФ - 18,79%;

- ЛДПР - 9,69%;

- «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 7,83%;

- «Новые люди» - 5,76%.

Окончательные итоги голосования в Рязанской области не подведены.