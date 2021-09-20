В Рязанской области обработали 100% голосов - итоги.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Рязанской области обработали 100% протоколов, подсчет голосов на выборах депутатов Государственной думы РФ - 2021 завершился. С уверенностью можно сказать, что победила партия «Единая Россия».
Результаты голосования по избирательному округу №156:
- «Единая Россия» - 46,40%;
- КПРФ - 21,22%;
- «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 8,61%;
- ЛДПР - 8,56%;
- «Новые люди» - 6,01%.
Результаты голосования по избирательному округу №157:
- «Единая Россия» - 49,17%;
- КПРФ - 18,79%;
- ЛДПР - 9,69%;
- «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 7,83%;
- «Новые люди» - 5,76%.
Окончательные итоги голосования в Рязанской области не подведены.