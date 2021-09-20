Предварительные итоги голосования в Рязанской области 2021: проходят пять партий. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рязанской области подвели предварительные итоги голосования на выборах в Государственную Думу РФ в 2021 году. После обработки 99,4% голосов в округе №156 лидирует «Единая Россия». За них проголосовали 46,2% избирателей. Далее идут КПРФ – в 21,32%, «Справедливая Россия — За правду» - 8,61%. На четвертом месте ЛДПР – 8,59% и партия «Новые люди» - 6,04%.

Подвели предварительные итоги голосования и по округу №157:

- «Единая Россия» - 49,27%;

- КПРФ - 18,75%;

- ЛДПР - 9,67%;

- «Справедливая Россия — За правду» - 7,81%;

- «Новые люди» - 5,74%.

Что касается одномандатников то это единоросы - Андрей Красов - 39,32% и бывший главврач ОКБ Дмитрий Хубезов - 48,16%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!