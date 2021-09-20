Предварительные итоги голосования в Рязанской области 2021: проходят пять партий.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Рязанской области подвели предварительные итоги голосования на выборах в Государственную Думу РФ в 2021 году. После обработки 99,4% голосов в округе №156 лидирует «Единая Россия». За них проголосовали 46,2% избирателей. Далее идут КПРФ – в 21,32%, «Справедливая Россия — За правду» - 8,61%. На четвертом месте ЛДПР – 8,59% и партия «Новые люди» - 6,04%.
Подвели предварительные итоги голосования и по округу №157:
- «Единая Россия» - 49,27%;
- КПРФ - 18,75%;
- ЛДПР - 9,67%;
- «Справедливая Россия — За правду» - 7,81%;
- «Новые люди» - 5,74%.
Что касается одномандатников то это единоросы - Андрей Красов - 39,32% и бывший главврач ОКБ Дмитрий Хубезов - 48,16%.
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