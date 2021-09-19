В рязанском селе проголосовала единственная оставшаяся жительница

До избирательного участка из Ветринки 15 километров, поэтому к Анне Морозовой приехали для голосования на дому.

В Шацком районе Рязанской области есть село Ветринка, где одна единственная жительница – Анна Прокопьевна Морозова. До избирательного участка в селе Федосово 15 километров, и добраться до него самой у 80-летней женщины никак не получилось бы. 19 сентября она проголосовала на дому.

Члены избирательной комиссии приехали по звонку самой Анны Прокопьевной.

«Хорошо, есть мобильный телефон. Анна Прокопьевна позвонила нам и высказала свое желание голосовать на дому. И 19 сентября, мы к ней приехали», - цитирует председателя УИК Ирину Филимонову издательство «Пресса».

Издание отмечает, что хозяйка долго не хотела расставаться с гостями, рассказывала о своей жизни и семье. Мама Анны Прокопьевной умерла, когда ей было 10 месяцев, отец погиб на фронте, в итоге ее и других детей воспитывала бабушка.

У Анны Морозовой пятеро детей, которые ее навешают и зовут к себе, но уезжать из Ветринки женщина не хочет. Примечательно, что по-соседству две деревеньки уже обезлюдели полностью - Махово и Цветки.