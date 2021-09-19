На избирательных участках в школе №57 в Рязани отключили отопление

Неизвестный закрыл запорную арматуру на воздушной теплотрассе в Рязани. Избирательные участки остались без тепла. Фото: Алексей ФОКИН

На избирательных участках №№847 и 848, расположенных в рязанской школе №57 (улица Нахимова, 1) отключили отопление, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным властей, отопление в школу №57 подали 16 сентября, но 19 сентября, в последний день голосования в Государственную Думу РФ, «некто неизвестный закрыл запорную арматуру на воздушной теплотрассе».

«Теплоснабжение восстановили 19 сентября в 11:37», - говорится в сообщении городской администрации.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке №964 (Дашково-Песочня) обнаружили «мертвых душ» (читать подробнее).

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