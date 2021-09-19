В ближайшие часы рязанцев ожидают сильные дожди и ветер

В ближайшие часы в Рязани и области ожидается дождь, местами сильный, а также усиленные порывы ветра – до 18 метров в секунду. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Непогода сохранится до конца суток 19 сентября, а также ночью и утром понедельника, 20 сентября.

В этой связи МЧС в очередной раз напоминает, что не стоит в такую погоду стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями. Кроме того, необходимо держать под рукой фонарик, если вечером отключат электричество.

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