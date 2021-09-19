Столетняя жительница Рязани Маргарита Вячеславовна Смирнова проголосовала на дому

19 сентября члены участковой избирательной комиссии провели выездное голосование на дому у ветерана Великой Отечественной войны Маргариты Вячеславовны Смирновой. 4 апреля 2021 года ей исполнилось 100 лет. Маргарита Вячеславовна во время войны работала медицинской сестрой в эвакогоспитале в г. Рязани. Она многие годы преподавала физкультуру в образовательных школах города Рязани, принимала активное участие в мероприятиях, проводимых Советом ветеранов спорта, пропагандировала здоровый образ жизни среди молодежи.

Во время проведения голосования на дому действуют Специальные рекомендации Роспотребнадзора для профилактики COVID-19. Обязательно дистанционное измерение температуры, использование защитных экранов, использование индивидуальных ручек, масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции — 1,5 метра, обработка рук, перчаток, рабочих поверхностей антисептиком, использование одноразовых халатов и полиэтиленовых пакетов с индивидуальными наборами для голосования, а также санитарная обработка автомобиля.

Обратиться в участковую комиссию с заявлением о голосовании на дому можно письменно, лично или по телефону или передать просьбу через родственников до 14.00 19 сентября. Также прием заявлений осуществлялся до 15 сентября на портале «Госусслуги». Воспользоваться такой возможностью могут все граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования: по причине болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком.