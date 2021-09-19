Скончался бывший проректор РГУ Николай Суворов. Фото: Рязанская областная газета.

19 сентября ушел из жизни известный рязанский преподаватель, кандидат физико-математических наук, доцент Николай Семенович Суворов. Он умер после продолжительной болезни на 81 году жизни, сообщает «ВидСбоку».

С 1963 по 2010 год Николай Семенович преподавал в Рязанском государственном университете им. Есенина. В разные годы занимал должности проректора РГУ, декана физико-математического факультета.

В 2015 году Николай Суворов через СМИ предложил пути выхода из кризисной ситуации, в которой тогда оказался вуз, в частности:

«Полностью избавить университет от влияния кругов, не связанных с образовательной деятельностью, прежде всего политических»;

«Провести по-настоящему честные выборы, довериться коллективу. Сотрудники настолько устали от кадровой чехарды, бардака, что даже во время голосования интуитивно будут стремиться обеспечить стабильность и порядок на ближайшие годы».

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