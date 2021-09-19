В Рязани пассажир маршрутки брызнул в лицо водителю из перцового баллончика

Вечером 18 сентября в Рязани произошел конфликт между маршрутки №85 и двумя пассажирами. Как сообщает 7info.ru, один из пассажиров брызнул в лицо водителю из перцового баллончика.

«Вызвали на место скорую помощь, полицию. Водитель сидит на земле, не может открыть глаза», - пишет издание.

Утверждается, что перепалка началась из-за не сработавшей карты оплаты проезда. В этот момент маршрутка находилась напротив НИТИ. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что по опубликованной в СМИ информации будет проведена проверка.

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