Миграционная служба по ошибке «заселила» к избирателю в Рязани двух квартирантов

На избирательном участке в Рязани 19 сентября обнаружили «мертвых душ». Фото: Олег ЗОЛОТО

19 сентября в Рязани, как и во всей России, проходит третий день выборов в Государственную Думу. Не обходится без нарушений. Так, на избирательном участке №964 (Дашково-Песочня) обнаружили «мертвых душ».

- Я сегодня пришел с матерью, чтобы проголосовать, - говорит «КП-Рязань» рязанец Алексей Юров, - и обнаружил, что по моему адресу в списки избирателей внесены еще два гражданина с нерусскими фамилиями. Напротив одного из них стоит подпись, что он получал бюллетени. Это случается уже второй раз. Я вызвал полицию.

- Списки избирателей составляются на основании данных миграционной службы, - говорит заместитель председателя областной избирательной комиссии Дмитрий Боков, - поэтому правильно, что гражданин вызвал полицию. По этому инциденту также необходимо направить жалобу не в УИК, а выше - в ТИК. Мы же возьмем это под контроль.

С другой стороны, такое нарушение является основанием для признания выборов на участке частично недействительными, и такие прецеденты были, в том числе и в Рязани.

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