Пропажу члена УИК с реестром проголосовавших в Рязани прокомментировали

Кадр видео vk.com/nabludatel62

В Рязани 18 сентября заметили отсутствие одного из членов участковой избирательной комиссии №992 (поселок Строитель). Как сообщал портал ВидСбоку со ссылкой на штаб одной из партий, «пропавший» зачем-то унес с собой реестр проголосовавших в пятницу на дому.

«В результате депутаты от партии, прибывшие на участок, не исключают сдвоенного голосования одними и теми же голосами», - пишут коллеги.

Утверждалось, что член комиссии не отвечает на звонки, а обращаться в полицию председательница УИК отказалась. Позже в группе «Наблюдатель 62» появилось видео с самой председательницей Еленой Терешиной.

«На нашем участке все члены на месте. Работаем в обычном режиме. Есть нюансы от некоторых членов, но, тем не менее, все рабочие», - заявила она на камеру.

При этом Терешина представила одного из членов комиссии (видимо, того самого), но не опровергла ни одного факта, изложенного в публикации.

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