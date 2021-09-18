Инцидент на выборах в Сасове назвали технической ошибкой

Микрорайон Северный в Сасове – четвертом по размеру городе в Рязанской области Фото: Владимир ФРОЛОВ

В общественном штабе наблюдения за выборами прокомментировали сообщения из районного центра Сасово. Там утром 18 сентября на избирательный участок пришел местный житель, но бюллетень ему выдавать отказались, так как он... «уже проголосовал»: в книге избирателей напротив его фамилии уже стояла чья-то подпись.

Руководитель наблюдателей Александр Селиванов пояснил, что это было не нарушение, а «техническая ошибка». По его словам, член участковой избирательной комиссии ошиблась графой, когда вписывала предыдущего избирателя. Инцидент удалось погасить, избиратель получил бюллетень и проголосовал.