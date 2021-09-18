Рязанские полицейские устроили погоню на Окском проезде

Кадр видео, на котором запечатлен момент преследования

16 сентября в Рязани на Окском проезде наряд батальона патрульно-постовой службы полиции задержал 29-летнего пьяного рязанца за рулем автомобиля.

Полиция приехала на место, поскольку от жителей улицы Свободы поступило сообщение о семейном конфликте. Правоохранители выяснили, что один из участников конфликта – нетрезвый мужчина – заперся в своем автомобиле «Лада Веста», припаркованном неподалеку. Увидев полицейских, он завел двигатель и рванул с места вперед.

Пришлось гоняться за уезжающим по Окскому проезду и останавливать автомобиль беглеца, а его самого задерживать. На место вызвали инспекторов ДПС ГИБДД. Те установили, что 29-летний рязанец был за рулем в состоянии алкогольного опьянения (0,82 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха). Теперь, в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.