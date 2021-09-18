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Дом. Семья18 сентября 2021 11:28

Под Рязанью лось запутался рогами в кустах и умер

Тушу животного нашли члены клуба охотников Рязани
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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На видео запечатлены последствия несчастного случая

На видео запечатлены последствия несчастного случая

16 сентября в паблике «Клуб охотников Рязани» появился пост о находке в Мещере под Рязанью туши мертвого лося. Автор разместил видеосъемку погибшего животного. Видно, что он несколько дней (возможно, больше недели) назад запутался рогами в зарослях. «Накрутил на рога кусты, – прокомментировал снимавший, – и умер». Действительно, копытное не смогло самостоятельно освободиться, а помочь было некому.

Сейчас у лосей и некоторых других лесных животных брачный сезон, поэтому молодые лоси могут вести себя агрессивно и бороться друг с другом.