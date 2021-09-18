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Политика18 сентября 2021 10:31

В первый день в регионе проголосовал примерно каждый пятый рязанец

Избирательная комиссия Рязанской области обнародовала промежуточную явку на выборах Госдумы
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Голосование в Рязани, как и по всей России, длится три дня

Голосование в Рязани, как и по всей России, длится три дня

Фото: Владимир ФРОЛОВ

17 сентября в Рязанской области началось голосование на выборах в Государственную Думу. Избирательные участки были открыты до 20 часов. После их закрытия областная избирательная комиссия сообщила, сколько бюллетеней было получено в этот день желающими. Доля проголосовавших избирателей составило 19,4% от общего числа включенных в списки.

18 сентября голосование продолжается. Завершится оно 19 сентября, когда после 20:00 начнется подсчет голосов. В течение трех дней депутатов нижней палаты парламента россияне выбирают впервые – согласно закону, принятому прежней Госдумой в 2020 году