Общественная палата Рязанской области о подвозе избирателей: Это удобно.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Общественный штаб по наблюдению за выборами прокомментировал информацию о подвозе избирателей в Рязани. Как отметила член Общественной палаты Инна Калашникова, никто никого не принуждал к голосованию.
«Это было одно из предложений для сотрудников предприятий, работающих по сменам», – сказала Калашникова.
Член штаба Александр Селиванов в свою очередь подчеркнул, что подвоз избирателей работодателем не является нарушением.
«Это всего лишь удобство, завезти людей по дороге с работы или на работу», - указал Селиванов.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилось сообщение, что людей большой группой привезли на избирательный участок для голосования.
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