Общественная палата Рязанской области о подвозе избирателей: Это удобно. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Общественный штаб по наблюдению за выборами прокомментировал информацию о подвозе избирателей в Рязани. Как отметила член Общественной палаты Инна Калашникова, никто никого не принуждал к голосованию.

«Это было одно из предложений для сотрудников предприятий, работающих по сменам», – сказала Калашникова.

Член штаба Александр Селиванов в свою очередь подчеркнул, что подвоз избирателей работодателем не является нарушением.

«Это всего лишь удобство, завезти людей по дороге с работы или на работу», - указал Селиванов.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилось сообщение, что людей большой группой привезли на избирательный участок для голосования.

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