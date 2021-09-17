В Кальном с 16-го на 11 этаж строящегося дома упал и разбился рабочий

Днем 17 сентября на стройке в микрорайоне Кальное с 16 этажа упал рабочий, сообщает УМВД России по Рязанской области.
Известно, что приезжай из стран Средней Азии выпал с 16 этажа строящегося дома на 11 этаж.
В настоящее время полиция по данному факту проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. По данным Я62, 30-летний рабочий сейчас находится в коме, он получил серьезные многочисленные травмы.
Двумя днями ранее с крыши десятиэтажного дома №108 по улице Есенина упал 39-летний мужчина. Он ремонтировал кровлю и в какой-то момент сорвался (читать подробнее).
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