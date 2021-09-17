Аномально холодная и временами дождливая погода ждет рязанцев в выходные

Появился прогноз для Рязанской области на 18-20 сентября. В эти дни по-прежнему будет ощутимо холоднее климатической нормы.

В ночь на субботу в отдельных районах температура воздуха вновь опустится до -2 (в Рязани до 0). Днем +10…+15. Обойдется без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, до 10 м/с.

В воскресенье температуру прогнозируют в пределах +1…+6 ночью и +9…+14 днем. В понедельник +2…+7 и +6…+11 соответственно.

19-20 сентября пройдут дожди, в основном в светлое время суток, местами сильные. Ветер при порывах до 12-17 м/с.