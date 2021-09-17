Жителям Ряжска незаконно доначисляли плату за отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Ряжска незаконно доначисляли плату за отопление. Это выяснило рязанское УФАС после заявления общества защиты прав потребителей «Хорошее»

Установлено, что в феврале и марте 2019 года теплоснабжающая организация МКП «Теплотехника №2», расположенная в Ряжске, доначисляла жителям многоквартирного дома плату за тепловую энергию, неучтенную прибором учета во время отключения электричества. И это несмотря на то, что закон в таких случаях обязывает признать прибор учета нерасчетным и устранить неисправность. А пока прибора учета нет, рассчитывать по среднемесячному потреблению.

Рязанское УФАС возбудило в отношении МКП «Теплотехника №2» дело о нарушении антимонопольного законодательства. Во время рассмотрения дела обнаружились и другие нарушения. Так муниципальное предприятие не направляло потребителям платежные документы, и жильцы были вынуждены получать квитанции самостоятельно в расчетно-кассовом центре. При этом в квитанциях не были в полном объеме указаны сведения, предусмотренные действующим законодательством.

«В результате потребители ограничены в праве на получение не только достоверной информации об объеме оказанных коммунальных услуг, размере платы, перерасчете, размере задолженности, но и в праве проверять правильность начислений», - говорится в сообщении ведомства.

В итоге руководству МКП «Теплотехника №2» выдали предписание о «прекращении злоупотребления доминирующим положением» и устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства.

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