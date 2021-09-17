Рязанское УМВД выпустило видео с приглашением идти работать в полицию

Рязанское УМВД выпустило ролик с приглашением идти работать в полицию.

В рязанское УМВД требуются сотрудники. Об этом сообщили в ведомстве, выпустив видео, рассказывающее о преимуществах службы в правоохранительных органах. Приглашение идти работать в УМВД касается только тех, кто стремится к стабильности, хочет работать в дружном коллективе, подниматься по карьерной лестнице, состояться как личность, самореализоваться и приобрести настоящие мужские качества.

«Пополнив наши ряды, ты раскроешь такие качества как острый ум, проницательность, порядочность, силу, мужество, достоинство, честь, смелость и ответственность», - говорится в ролике.

В УМВД гарантируют достойную заработную плату, отпуск более 40 дней в году, ведомственную поликлинику без очередей, страхование жизни и здоровья, пенсию через 20 лет.

По поводу трудоустройства обращаться по адресу: Рязань, ул. Введенская, 106 и по телефонам: 8 (4912) 49-13-29, 29-98-07.

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