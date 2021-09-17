Для спасения бабушки от ампутации ноги в Рязани внук пожертвовал 60 см вены. Фото: министерство здравоохранения Рязанской области.

Чтобы спасти пожилую жительницу Ярославля от ампутации ноги рязанские врачи впервые в России провели уникальную операцию по пересадке вены от живого донора. Часть своей вены согласился отдать родной внук женщины – Никита.

Как отмечают врачи, несмотря на то, что у молодого человека врачи изъяли около 60 см подкожной вены, на его здоровье это не скажется, она не играет большой роли для кровотока, который в основном проходит по глубоким венам.

По словам специалистов, при пересадке вен не бывает отторжения, как, например, при пересадке органов, поэтому послеоперационное ведение пациентов не потребует подбора иммуносупрессивных препаратов. Сейчас Лидия Александровна и ее внук выписались и отправились в родной Ярославль под наблюдение местных специалистов.

При пересадке вен не бывает отторжения, как при пересадке органов.

— Операция по пересадке от родственного донора имеет много аспектов помимо медицинского. Это и морально-этическая сторона, и юридическая, — рассказывает главный врач ОКБ Андрей Карпунин. — Об этом хорошо знают наши врачи, поскольку больница имеет лицензию на трансплантологическую деятельность. Опыт, профессионализм и оснащение ОКБ позволяют проводить подобные операции, спасать жизни и здоровье людей.

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