Рязанские врачи первые в России пересадили вену от живого донора. Фото: министерство здравоохранения Рязанской области.

В Рязани впервые в России пересадили вену от живого донора, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Лидия Александровна - пожилая женщина из Ярославля долгое время мучилась атеросклерозом бедренной и подколенной артерий. На родине ее дважды оперировали, использовали собственные вены и устанавливали стент, однако болезнь прогрессировала. Не подходил женщине и искусственный сосуд, который в подобных случаях обычно помогает. Пенсионерка испытывала постоянные боли, кровь не поступала в стопу, поэтому требовалась новая пересадка вены.

Ярославские и рязанские врачи решили задачу по-новому – они взяли участок вены у родного внука пациентки, чтобы вылечить бабушку.

— Около двух лет мы занимаемся пересадкой тканей, наш опыт приведен в научной литературе, поэтому коллеги из Ярославля знали об этом. Они и обратились за помощью. Но до этого случая мы пересаживали сосуды от посмертных доноров, а в этот раз провели родственную трансплантацию, — рассказывает заведующий отделением сосудистой хирургии ОКБ Андрей Егоров. — Эта операция имеет большое значение и для науки, и для практического здравоохранения. Она открывает новые возможности для спасения людей с сосудистыми заболеваниями.

По словам хирургов, техника проведения операции по пересадке сосудов от живого донора похожа на пересадку от посмертного, правда требует большей слаженности команды и мастерства хирургической бригады.

— Сначала мы забрали часть вены с ноги молодого человека, а следующей в операционную взяли его бабушку. Сейчас можем говорить, что операция прошла успешно – кровоток вернулся в конечность, наша пациентка уже встает и наступает на ногу, — отметил врач-сосудистый хирург Вячеслав Карпов.

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