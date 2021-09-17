В Рязанской области начал работу Центр общественного наблюдения за ходом выборов

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает о том, что 17 сентября начал работу Центр общественного наблюдения за ходом выборов в Рязанской области депутатов Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва.

Центр общественного наблюдения за ходом выборов в Рязанской области работает на базе библиотеки им. Горького. Он был создан региональной Общественной палатой с целью информирования журналистов и представителей общественных объединений о процессе голосования и ходе общественного наблюдения за ним.

Работает видеосвязь с избирательными участками. В зале видеомониторинга установлено соответствующее оборудование. Таким образом, в ходе выборов наблюдатели в режиме реального времени смогут следить за голосованием и обстановкой на избирательных участках.

Центр общественного наблюдения за выборами в регионе будет работать все дни голосования – с 17 по 19 сентября (включительно). Запланированы пресс-сессии с участием региональных электоральных экспертов, представителей политических партий, руководителей общественных организаций и национальных общественных объединений, религиозных организаций, координаторов Независимого общественного мониторинга.

Правительство Рязанской области.