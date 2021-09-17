Рязанское УФСБ: Экс-сотрудник ИК-6 за взятку поощрял заключенных для УДО

Рязанское УФСБ: Экс-сотрудник ИК-6 за взятку поощрял заключенных для условно-досрочного освобождения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывший сотрудник ИК-6 – колонии общего режима в поселке Стенькино – за деньги необоснованно поощрял заключенных. Об этом «КП-Рязань» сообщили в УФСБ России по Рязанской области. Именно это ведомство проводило оперативную работу вместе с отделом собственной безопасности УФСИН

«Общее покровительство заключалось в необоснованном поощрении заключенных, что дало основания для последующего их освобождения по УДО. В настоящее время обвиняемый раскаивается и сотрудничает со следствием», - сообщили в УФСБ.

По данным Железнодорожного МСО СУ СК России по Рязанской области, в 2017-2018 годах сотрудник УФСИН получил через посредника от одного из заключенных взятку за в размере 75 500 рублей (читать подробнее).

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