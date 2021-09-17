В Рязани за значительную взятку задержали бывшего сотрудника УФСИН

В Рязани за значительную взятку задержали бывшего сотрудника ИК-6 в Стенькине. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ИК-6 (колония общего режима в поселке Стенькино – Ред.) и двух ранее судимых рязанцев. Экс-уфсиновца обвиняют в получении взятки, заключенных – в даче взятке и в посредничестве.

По данным Железнодорожного МСО, в 2017-2018 годах сотрудник УФСИН получил через посредника от одного из заключенных взятку за в размере 75 500 рублей. За эти деньги он должен был оказывать покровительство последнему и не слишком рьяно контролировать то, как осужденный отбывает, другими словами – смотреть сквозь пальцы.

Позже стало известно, за что конкретно задержали бывшего сотрудника колонии. Он уже дает чистосердечные признания (читать подробнее).

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