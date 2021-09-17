В Рязанской области работает «горячая линия» Уполномоченного по правам человека

По словам Уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной в период избирательной кампании она и ее коллеги побывали во всех районах области, где проинспектировали участки для голосования. «Мы посмотрели избирательные участки. Вопросы, на которых мы сделали акцент, это соблюдение прав избирателей и доступность помещений участков для маломобильных групп населения», – сказала Наталья Епихина. Она отметила, что аппарат Уполномоченного по правам человека в регионе тесно работает с председателями участковых избирательных комиссий. Совместно решается целый ряд вопросов, связанных с размещением на УИК камер видеонаблюдения, информационных материалов, работой с гражданами с ограниченными возможностями здоровья, привлечением волонтеров.

«Впервые в этом году по распоряжению ЦИК Уполномоченным по правам человека выдали свои аккаунты. Мы можем по видеосвязи наблюдать за всеми участками для голосования. Это сделано для того, чтобы мы быстро реагировали на те или иные нарушения», – сказала Наталья Епихина, добавив, что видеозаписи будут храниться несколько месяцев, что делает удобным рассмотрение обращений граждан. Она подчеркнула, что Уполномоченные в период выборов гарантируют защиту прав как избирателям, так и избираемым.

В настоящее время общественные помощники Уполномоченного по правам человека в Рязанской области работают на участках в СИЗО и больнице ФСИН, где проходит голосование для более чем 300 человек. Наталья Епихина планирует также проконтролировать, как организован процесс выборов в стационарных учреждениях социального обслуживания. «Сегодня я пообщалась с десятью наблюдателями на 999 избирательном участке г. Рязани. Радует, что наблюдатели активно работают, вовлечены в процесс. Это как раз говорит о прозрачности, открытости, легитимности выборов», – сказала Наталья Епихина.

С 19 августа работает «горячая линия» Уполномоченного по правам человека в Рязанской области (телефон - 25-36-55). По словам Натальи Епихиной, основные вопросы, которые задают граждане по телефону «горячей линии», связаны с процедурой голосования и тем, как проголосовать на другом участке. «17 сентября за два часа голосования поступило шесть обращений. Все они – по процедуре голосования», – сообщила Уполномоченный.

Правительство Рязанской области.