На трассе в Скопинском районе ГИБДД задержала пьяного дальнобойщика.

Сотрудники ДПС задержали на трассе в Скопинском районе пьяного дальнобойщика, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По данным полиции, на 270-м километре автодороги Р22 «Каспий» экипаж ГИБДД для проверки водителя подал сигнал об остановке грузовому автомобилю Mercedes-Benz.

Во время беседы с водителем полицейские почувствовали, что от мужчины жестко несет алкоголем, а лицо красное.

Инспекторы отстранили водителя от управления большегрузом и составили на него административные материалы.

Сейчас водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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