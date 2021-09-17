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Общество17 сентября 2021 11:00

Роспотребнадзор проводит рейды по избирательным участкам Рязани и области

Пока санитарные врачи никаких нарушений не выявили
Источник:kp.ru
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17 сентября специалисты рязанского Роспотребнадзора вышли в рейды по избирательным участкам, чтобы обследовать помещения, выяснить, насколько они безопасны в связи с распространением коронавируса.

Из 1001 избирательного участка на территории Рязанской области санитарные врачи обследовали 37 участков. Никаких нарушения они не выявили.

— Нарушений требований санитарного законодательства, в том числе по профилактике рисков, связанных с распространением короновирусной инфекции, не выявлено, — заверила руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева.

В Рязани успел уже проголосовать заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Он пришел на участок №1019 в Доме общественных организаций. Проверил ли Роспотребнадзор конкретно этот участок, неизвестно.

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