На Октябрьской рязанка на иномарке сбила 28-летнего мужчину

Вечером 16 сентября на Октябрьской в Рязани иномарка сбила человека, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 30-летняя рязанка за рулем автомобиля Suziki на скорости сбила 28-летнего мужчину, который переходил в неположенном месте.

В результате дорожного происшествия пешеход получил травмы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что на трассе в Сапожковском районе упавшим трактором насмерть придавило водителя (читать подробнее).

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